Новый глава Генпрокуратуры Украины Ирина Венедиктова гораздо более профессиональна в вопросах юриспруденции, чем ее предшественник на этом посту Руслан Рябошапка. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин напомнил, что Венедиктова была преподавателем харьковского университета и долгое время вращалась в академических кругах.

«К тому же у Венедиктовой есть некий аванс от общества. Когда она несколько месяцев была на должности и.о. главы ГБР, она все-таки начала некоторые резонансные дела, в отличие от Рябошапки… Грубо говоря, от Венедиктовой ожидают, что она будет ориентироваться на рамки законности, а не политической целесообразности, к примеру, в вопросе праворадикальных организаций. За Рябошапкой замечали некий уклон в их сторону», — рассказал собеседник издания.

Политолог Якубин: В связи с назначением нового генпрокурора Порошенко ждет судьба Саакашвили © Facebook, Алексей Якубин Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора.

Полностью интервью можно прочитать здесь.