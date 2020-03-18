Алексей Якубин напомнил, что Венедиктова была преподавателем харьковского университета и долгое время вращалась в академических кругах.
«К тому же у Венедиктовой есть некий аванс от общества. Когда она несколько месяцев была на должности и.о. главы ГБР, она все-таки начала некоторые резонансные дела, в отличие от Рябошапки… Грубо говоря, от Венедиктовой ожидают, что она будет ориентироваться на рамки законности, а не политической целесообразности, к примеру, в вопросе праворадикальных организаций. За Рябошапкой замечали некий уклон в их сторону», — рассказал собеседник издания.
Во вторник, 17 марта, депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру и.о главы Госбюро расследований (ГБР) Ирины Венедиктовой на пост генпрокурора.
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