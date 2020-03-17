«Украина не просила у нас никакой помощи, по крайней мере по официальной линии нам об этом неизвестно. Если попросят, такие запросы будут рассмотрены вместе с запросами других стран», — пояснил дипломат.
Руденко назвал непростой ситуацию с коронавирусом, но отметил, что главным является способность украинских властей выполнить то, под чем они подписались в Париже.
Правительство Украины из-за коронавируса ранее распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
По последним данным Минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.