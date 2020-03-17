Киев пока не запрашивал у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом. Но если такой запрос поступит, Россия его рассмотрит. Об этом 17 марта заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в комментарии РИА Новости

Страшнее радиации: Чернобыльскую зону защитят от коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Руденко назвал непростой ситуацию с коронавирусом, но отметил, что главным является способность украинских властей выполнить то, под чем они подписались в Париже.

Правительство Украины из-за коронавируса ранее распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

По последним данным Минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.