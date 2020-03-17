Писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов 17 марта в своем Telegram-канале

Эдуард Лимонов: Я хотел бы отвоевать для России Харьков © Александр Чаленко

Лимонов, чья молодость прошла в Харькове, написал такие романы, как «Это я — Эдичка», «Подросток Савенко», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

В 1970-е годы он жил вынужден был уехать из СССР, долгое время жил в США, а затем во Франции.

В начале 1990-х восстановил советское гражданство и возвратился в Россию, где начал активную политическую деятельность. Участвовал в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года в Москве, в обороне Белого дома, впоследствии создав Национал-большевистскую партию.

Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте, на стороне Абхазии, а также в молдавско-приднестровском конфликте на стороне Приднестровья.

Хотя в двухтысячных годах участвовал в оппозиционных шествиях, в 2013 году негативно отзывался об украинском Евромайдане, выступал в поддержку офицеров «Беркута», а также поддержал возвращение Крыма в состав РФ.