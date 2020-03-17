Будни эпидемии. Торгует ли Киев здоровьем украинцев?
Будни эпидемии. Торгует ли Киев здоровьем украинцев?
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Автор документа пояснил, что хотя ему противно, когда в родном городе улицы называют в честь каких-то «мелких бандитов (хоть бы крупных)», в какой-то степени он считает это справедливым.

«Улицы в честь Суворова, Кутузова, Ватутина, Пушкина, Героев Сталинграда, Ярослава Мудрого, Святого Владимира —  эту честь заслужить нужно. А Мазепы, Бандеры, Петлюры и пр. — это как у индейцев было наказание: носить белое перо трусости и черное перо позора, до исправления», — сказано в петиции.

Автор также предложил запретить давать достойные имена киевским улицам, пока в городском Совете сидят сторонники украинских националистов. Звание города-героя, по его мнению, тоже должно быть снято и присвоено звание «города ганьбы».

 