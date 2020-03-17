Турчинов после госпереворота в стране временно исполнял обязанности президента с 23 февраля по 7 июня 2014 года. Затем с 16 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Требуем привлечь Турчинова А. В. к уголовной ответственности, поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины», — сказано в обращении.
В документе отмечается, что в феврале 2014 года руководство страны в лице Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки.
Хотя, считают депутаты, эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины.
«Такие действия верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги», — подчеркивают парламентарии.
Депутаты также детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что изложенные факты свидетельствуют о наличии в действиях Турчинова признаков состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).