Группа депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» обратились в Офис генпрокурора, Госбюро расследований и СБУ с требованием привлечь к ответственности за госизмену бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова. Об этом 17 марта говорится в депутатском обращении, опубликованном на сайте партии

«Нелегитимный». Турчинов объяснил, почему его звонок Путину остался без ответа © пресс-служба "Народный фронт"

«Требуем привлечь Турчинова А. В. к уголовной ответственности, поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины», — сказано в обращении.

В документе отмечается, что в феврале 2014 года руководство страны в лице Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки.

Хотя, считают депутаты, эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины.

«Такие действия верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги», — подчеркивают парламентарии.

Депутаты также детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что изложенные факты свидетельствуют о наличии в действиях Турчинова признаков состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).