После запрета киевскими властями из-за коронавируса использования метро местные маршрутчики уже заявили, что они не будут завтра выходить в рейс. Об этом рассказал кандидат политических наук и блогер Денис Гороховский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Гороховский: Украину в связи с коронавирусом ждет транспортный коллапс © Facebook Дениса Гороховского

По его мнению, им нет смысла работать себе в убыток, потому что власть создала такие условия: но если они не выйдут, украинскую столицу ждет транспортный коллапс.

Гороховский добавил, что экономический кризис и пандемия может привести к серьезным отставкам и перестановкам в украинской власти, поскольку подобные точечные конфликты возникают по всей стране, и будут возникать дальше.