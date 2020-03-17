«Маршрутчики Киева уже заявили, что они не будут завтра выходить в рейс: метро закрыто, поток пассажиров огромен, им запретили перевозить больше 10 человек, а все это нерентабельно. А штраф за нарушения около 10 тысяч евро», — указал эксперт.
По его мнению, им нет смысла работать себе в убыток, потому что власть создала такие условия: но если они не выйдут, украинскую столицу ждет транспортный коллапс.
Гороховский добавил, что экономический кризис и пандемия может привести к серьезным отставкам и перестановкам в украинской власти, поскольку подобные точечные конфликты возникают по всей стране, и будут возникать дальше.