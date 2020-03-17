В официальном информационном пространстве Казахстана ничего не говорится о возможном аресте в Лондоне имущества семьи первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева и его жены Аиды.

«В официальном информационном пространстве об этом ничего не говорится. Такие темы у нас табуированы. Даже в соцсетях эта тематика вяло обсуждается, потому что за это могут преследовать власти, вплоть до уголовной ответственности», — пояснил эксперт.

По его словам, эту тему поднимают только независимые гражданские активисты, которых в республике немного, а также те СМИ, которые в основном находятся за рубежом и просто освещают казахстанскую тематику.

«Кажется, что все эти вещи не находят отклика в нашем обществе, но это вызывает бурные обсуждения в основном в ходе кухонных разговоров. Но общество зашугано, испугано. Это стандартный советский человек со всеми вытекающими последствиями», — указал Мамырайымов.

Весь этот скандал, добавил политолог, выгоден той части казахстанской элиты, которая не хочет, чтобы верховная власть перешла к Дариге, и, возможно, они даже приложили руку к ситуации с конфискацией имущества, а также информационным атакам со стороны ее младшего сына Айсултана.