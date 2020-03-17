Замдиректора Госбюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов 17 марта приступил к временному исполнению обязанностей руководителя ГБР. Это стало возможным после ухода его предшественницы на этом посту Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора страны. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Госбюро

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