Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела
Венедиктова на тропе войны. Новый генпрокурор Украины и старые дела
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Во вторник, 17 марта, после утверждения в Верховной Раде президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генеральным прокурором Украины.

Согласно закону о Госбюро расследований, ее полномочия перешли к Соколову. 

Журналисты РБК-Украина напомнили в этой связи о журналистском расследовании, в котором Соколова связывали с Венедиктовой через бизнес его супруги. 