Замдиректора Госбюро расследований (ГБР) Украины Александр Соколов 17 марта приступил к временному исполнению обязанностей руководителя ГБР. Это стало возможным после ухода его предшественницы на этом посту Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора страны. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Госбюро
Во вторник, 17 марта, после утверждения в Верховной Раде президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генеральным прокурором Украины.
Согласно закону о Госбюро расследований, ее полномочия перешли к Соколову.
Журналисты РБК-Украина напомнили в этой связи о журналистском расследовании, в котором Соколова связывали с Венедиктовой через бизнес его супруги.
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