В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин. Об этом 17 марта заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Сценарий с жестким карантином предусматривает закрытие баров, кафе и ресторанов, перевод МФЦ и центров госуслуг в онлайн-формат, полный перевод сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, на работу из дома.

«Эти сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — цитирует Ракову РБК.

В понедельник, 16 марта, столичные власти ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек и закрытие всех школ с 21 марта.

По официальной информации, общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила уже 26 регионов страны.