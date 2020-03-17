Ранее «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили об отработке столичными властями плана по введению жесткого карантина в Москве якобы из-за критического роста числа заболевших.
Сценарий с жестким карантином предусматривает закрытие баров, кафе и ресторанов, перевод МФЦ и центров госуслуг в онлайн-формат, полный перевод сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, на работу из дома.
«Эти сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — цитирует Ракову РБК.
В понедельник, 16 марта, столичные власти ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек и закрытие всех школ с 21 марта.
По официальной информации, общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, инфекция охватила уже 26 регионов страны.