Зону отчуждения Чернобыльской АЭС закрыли для посетителей из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса на Украине. Об этом Госагентство по вопросам управления зоной отчуждения сообщило на официальной странице в Facebook во вторник, 17 марта

«С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации Минздрава, в Государственном агентстве по вопросам управления зоной отчуждения было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина», — говорится в сообщении.

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

Ранее на Украине с 12 марта по 3 апреля был введен карантин в учебных заведениях и запрещены массовые мероприятия. Власти Украины также приняли решение с 17 марта закрыть границы страны для иностранцев, приостановить авиа- и наземное сообщение со страной. Кроме того, в стране закрываются ТРЦ, рестораны и другие развлекательные заведения.