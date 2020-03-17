«В соответствии с уведомлением ГП "НК "Кыргыз темир жолу" (железные дороги Киргизии) и ГУП "Рохи Охани Точикистон" (железные дороги Таджикистана) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее РЖД отменила все поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением о закрытии границ, которое приняли эти страны из-за коронавируса.