РЖД с 17 марта приостанавливает курсирование поездов из России в Киргизию и Таджикистан из-за распространения коронавируса. Об этом пресс-служба компании сообщила во вторник, 17 марта

Украина.ру на Youtube Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины