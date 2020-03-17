Решение Народного Совета ДНР оставить русский единственным государственным языком соответствует нынешним запросам граждан республики и нынешнему положению вещей. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Пушилин: Донбасс остается по-прежнему в блокаде, вся надежда только на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его мнению, закрепление в Конституции двух государственных языков было одним из демонстративных шагов того, что восставший Донбасс не будет уподобляться Майдану.

«Шесть лет войны. Отмирание украинского языка за ненадобностью… Убежденность все большего и большего количества граждан, что дети не должны учить украинский язык по принуждению. Это все подтолкнуло к тому, чтобы лишить его статуса государственного языка, при этом дать возможность по желанию его изучать», — пояснил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что дети в школах могут изучать на уровне факультативов украинский, армянский, греческий, татарский и любой другой язык, но если у них нет такого желания, то навязывать им его никто не будет.