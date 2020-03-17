Пандемия коронавируса может продлиться два года, считает президент Института Роберта Коха (подчинен Минздраву Германии) Лотар Вилер. Об этом он рассказал на пресс-конференции во вторник, 17 марта, передает Deutsche Welle

Украина.ру на Youtube Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины