«Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60-70 процентов населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет», — заявил Виллер.
Он отметил, что продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, сколько людей заразятся, выздоровеют и получат иммунитет от коронавируса.
Согласно последней информации, в Германии зафиксировано 7272 случая заражения коронавирусом, 17 человек погибли.