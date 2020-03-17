Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии Украины считает, что от заражения коронавирусом поможет дезинфицирующее средство и антисептик декаметоксин, который предлагается использовать несколькими способами. Соответствующий информационный лист института, который утвердил ученый совет, обнародовали 17 марта украинские «Вести»

В частности, медики предлагают для предотвращения передачи коронавируса контактным путем регулярно обрабатывать руки раствором декаметоксина. Этот же раствор предлагается капать в глаза, полоскать им горло, промывать нос и делать ингаляции. Ситуация может выйти из-под контроля. Названо реальное число украинцев, у которых подозревают коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Исследования института показали, что раствор декаметоксина в концентрации в пределах 41,8-62,5 мкг/мл убивает все коронавирусы: стойких против него штаммов вирусов такого типа не выявлено», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вещество убивает и бактерии, но не способно воздействовать на клетки организма человека и практически не всасывается слизистой оболочкой и кожей.

Декаметоксин был разработан в Виннице еще во времена Советского Союза, при этом многие ставят под сомнение его эффективность.