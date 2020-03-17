В частности, медики предлагают для предотвращения передачи коронавируса контактным путем регулярно обрабатывать руки раствором декаметоксина. Этот же раствор предлагается капать в глаза, полоскать им горло, промывать нос и делать ингаляции.
«Исследования института показали, что раствор декаметоксина в концентрации в пределах 41,8-62,5 мкг/мл убивает все коронавирусы: стойких против него штаммов вирусов такого типа не выявлено», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что вещество убивает и бактерии, но не способно воздействовать на клетки организма человека и практически не всасывается слизистой оболочкой и кожей.
Декаметоксин был разработан в Виннице еще во времена Советского Союза, при этом многие ставят под сомнение его эффективность.