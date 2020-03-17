С 15 марта духовенство Житомирской епархии УПЦ МП ежедневно объезжает улицы и окрестности Житомира со святынями из разных храмов города, совершая особые молебны, читая акафисты и молитвы. Об этом сообщила пресс-служба епархии 16 марта

Ранее, 15 марта, по благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима клирики епархии объехали пределы города с чудотворной иконой Божией Матери «Подольская».

На следующий день, 16 марта, они провезли по городу икону равноапостольной княгини Ольги (Свято-Ольгинский храм).

На Украине из-за коронавируса церковь запретила прихожанам трогать иконы © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Просим молитвой и постом приобщиться всех ради того, чтобы Господь остановил губительную болезнь среди людей», — обратились к верующим в епархиальной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в храмах Херсонской, Ровенской, Винницкой, Одесской, Мукачевской и Тульчинской епархий УПЦ МП будут возносить усиленные молитвы о преодолении опасной коронавирусной инфекции.