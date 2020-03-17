Ранее, 15 марта, по благословению митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима клирики епархии объехали пределы города с чудотворной иконой Божией Матери «Подольская».
На следующий день, 16 марта, они провезли по городу икону равноапостольной княгини Ольги (Свято-Ольгинский храм).
Также по улицам Житомира будут провезены: икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» из Свято-Николаевского храма (17 марта), икона Покрова Пресвятой Богородицы из Свято-Покровский храма (18 марта), икона и честные мощи преподобномученицы Анастасии Римляныни из Спасо-Преображенского кафедрального собора (19 марта), частица честного Древа Господня из Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора (20 марта) и икона великомученика и целителя Пантелеимона из Свято-Пантелеимоновского храма (21 марта).
«Просим молитвой и постом приобщиться всех ради того, чтобы Господь остановил губительную болезнь среди людей», — обратились к верующим в епархиальной пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в храмах Херсонской, Ровенской, Винницкой, Одесской, Мукачевской и Тульчинской епархий УПЦ МП будут возносить усиленные молитвы о преодолении опасной коронавирусной инфекции.