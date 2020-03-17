Украинский олигарх Ринат Ахметов предлагает создать «мозговой центр» для преодоления страной экономических вызовов. Такую идею он озвучил на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Зеленским, созванной для выработки решений по борьбе с эпидемией коронавируса в стране, передает 17 марта «Левый берег»

«Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики, и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них в мире — кашель, у нас — воспаление легких», — сказал он.

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать «мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира». Он также выразил предположение, что крупный бизнес будет готов оплатить работу такого центра.