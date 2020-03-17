Власти Севастополя вводят режим повышенной готовности из-за распространения в мире нового типа коронавируса (COVID-19). Об этом врио губернатора Михаил Развожаев сообщил на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 17 марта, передает Интерфакс

«Без карантина, без всего»: украинцы больше не смогут попасть в Крым © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк заявил он.

Режим начнет действовать в 22:00 17 марта.

Несмотря на то что уже с 17 марта в республике действует режим повышенной готовности, в рамках которого запрещены все массовые мероприятия, празднование шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией до сих пор остается под вопросом.

Так, глава Севастополя уточнил, что концерт, посвященный этому событию, на центральной площади города был рассчитан на 20 тысяч зрителей. Были запланированы и другие концерты, а также флешмобы и ярмарки.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума.

Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия же заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и полуостров принадлежит ей.