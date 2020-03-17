«Сегодня нами будет принято решение о введении режима повышенной готовности… К сожалению, вынуждены будем отменить все-таки все наши массовые мероприятия, в том числе связанные с праздником шестилетия подписания договора о вхождении [Крыма и Севастополя в состав России], — то, что у нас на завтра (18 марта. — Ред.) намечалось», — заявил он.
Режим начнет действовать в 22:00 17 марта.
Несмотря на то что уже с 17 марта в республике действует режим повышенной готовности, в рамках которого запрещены все массовые мероприятия, празднование шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией до сих пор остается под вопросом.
Так, глава Севастополя уточнил, что концерт, посвященный этому событию, на центральной площади города был рассчитан на 20 тысяч зрителей. Были запланированы и другие концерты, а также флешмобы и ярмарки.
Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума.
Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Россия же заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и полуостров принадлежит ей.