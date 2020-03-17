Неизвестные в медицинских масках вынесли из многоэтажки во Львове тело человека, которое было накрыто простыней. Все это происходило на фоне карантина из-за вспышки коронавируса и породило панические настроения среди горожан. Об этом 17 марта сообщает Znaj.ua

«Во Львове в одном из домов города произошло страшное ЧП. Неизвестные в масках вынесли из многоэтажки труп… Скрывают жертв коронавируса?» — говорится в сообщении. Издание также опубликовало соответствующие фотоснимки, снятые из окна жильцом дома.

Также отмечается, что мужчины, которые несли тело человека на носилках, были в медицинских масках.

Случай произошел по адресу улица Героев УПА, 76. Мужчины погрузили тело человека в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На данный момент неизвестно, отчего наступила смерть и почему люди, которые забирали тело, были в масках. Все обстоятельства выясняются.