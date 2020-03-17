Нардеп от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко вышел из себя во время внеочередного заседания Верховной Рады перед голосованием за кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. Об этом 17 марта сообщает glavred.info

Гончаренко назвал часть тела Зеленского, на которой у президента вырос «коронавирус» © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк кричал с трибуны Рады.

Он заявил, что «когда в стране нечего есть, власть хочет посадить Порошенко» и обвинил Зеленского в политических преследованиях Софии Федины и Маруси Зверобой.

Свое выступление нардеп продолжил даже после того, как ему выключили микрофон.

Один из его коллег от «Слуги народа» даже попытался надеть Гончаренко медицинскую маску. В ответ на это соратник Порошенко порекомендовал отдать ее Зеленскому.

Во вторник Рада собралась на внеочередное заседание, во время которого нардепы проголосовали за назначение на должность генерального прокурора Ирины Венедиктовой. За это решение отдали свои голоса 269 народных избранников.