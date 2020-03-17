Крымский участок российско-украинской границы планируется полностью закрыть из-за угрозы распространения коронавируса с 18 марта в качестве предупредительной меры. Об этом 17 марта сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости

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«Границу будут закрывать. Мы обратились в связи с тем, чтобы не тянули с этим решением, и предварительно наша инициатива поддерживается. Это предупредительная мера», — сказал Константинов.

По его словам, граница может быть закрыта с 00:00 18 марта. При этом глава крымского парламента добавил, что жители региона, которые вернутся на полуостров с Украины после 18 марта, будут отправлены на карантин.

«Там будет порядок, он будет означать, что если ты приезжаешь, то ты попадаешь в карантин. То есть если ты даже крымчанин и возвращаешься в Крым, тебя не автоматически пускают, а через карантин», — пояснил он, отметив, что такое порядок прохождения границы будет действовать только для крымчан.

Въезд же для граждан Украины, по его словам, запрещен «без карантина, без всего».

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.