Маски-шоу: депутаты в Раде похвастались дефицитным товаром

«Депутаты непонятно откуда достали маски и пришли в них в Раду. Значительная часть народных избранников принимают участие во внеочередной сессии парламента в защитных масках. Пользователи соцсетей недоумевают: где их нашли политики, ведь в аптеках их давно нет», — пишет автор канала.
Так, в медицинской маске на заседание пришла депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и другие нардепы. Среди всех выделилась глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко — она пришла в черной маске.
А вот Петр Порошенко, который на днях вернулся из Испании, где отдыхал на спа-курорте, пришел в Раду без маски. Стоит отметить, что лидера «Европейской солидарности» не поместили на карантин.
Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом, один человек погиб.