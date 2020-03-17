Маски-шоу: депутаты в Раде похвастались дефицитным товаром

Народные депутаты пришли на заседание Верховной Рады в медицинских масках, хотя найти их в киевских аптеках практически невозможно. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS

«Депутаты непонятно откуда достали маски и пришли в них в Раду. Значительная часть народных избранников принимают участие во внеочередной сессии парламента в защитных масках. Пользователи соцсетей недоумевают: где их нашли политики, ведь в аптеках их давно нет», — пишет автор канала.

«Коронавирус не спасёт». Как будут свергать Зеленского © REUTERS, JCS/CRH/AST/Gleb Garanich | REUTERS, JCS/CRH/AST/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Ирина Геращенко, член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и другие нардепы. Среди всех выделилась глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко — она пришла в черной маске.

А вот Петр Порошенко, который на днях вернулся из Испании, где отдыхал на спа-курорте, пришел в Раду без маски. Стоит отметить, что лидера «Европейской солидарности» не поместили на карантин.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом, один человек погиб.