Советы президента Белоруссии Александра Лукашенко по борьбе с коронавирусом с помощью водки и бани устарели еще тысячу лет назад. Об этом 17 марта заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости

Лукашенко предложил травить коронавирус водкой, но не на работе © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Лукашенко рекомендует лечить грипп водкой или баней, ну нельзя это. Это устарело тысячу лет назад. Тогда не было лекарств, ничего не было в деревнях — только баня и самогон, водка, но умирали люди. Только лекарства! Никакой вирус водкой и баней не уничтожается», — сказал Жириновский.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла правильным решение Минска не закрывать границы в условиях пандемии.