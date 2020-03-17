На встрече с высшими чиновниками страны Лукашенко обозначил ряд действенных, по его мнению, мер профилактики. Это частое мытье рук, режим дня, а также баня и ежедневный прием около 50 граммов спирта.
«Лукашенко рекомендует лечить грипп водкой или баней, ну нельзя это. Это устарело тысячу лет назад. Тогда не было лекарств, ничего не было в деревнях — только баня и самогон, водка, но умирали люди. Только лекарства! Никакой вирус водкой и баней не уничтожается», — сказал Жириновский.
Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла правильным решение Минска не закрывать границы в условиях пандемии.