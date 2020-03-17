Самолет авиакомпании Uzbekistan Аirways вылетел из Ташкента в Москву – на борту спецрейса 248 граждан РФ и четверо обладателей вида на жительство в России. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило посольство России в Узбекистане

«В 10:00 17 марта из Ташкента во Внуково был отправлен первый спецрейс "Узбекских авиалиний", на борту которого 252 человека, из них: 248 — граждане России, четверо — граждане иностранных государств с российским видом на жительство», — говорится в сообщении.

Сотни таджикских мигрантов застряли между Казахстаном и Узбекистаном © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее власти Узбекистана приняли решение о полном прекращении авиа- и наземного сообщения с другими странами с 16 марта. Согласно последним данным, в республике выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.