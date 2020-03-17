«В 10:00 17 марта из Ташкента во Внуково был отправлен первый спецрейс "Узбекских авиалиний", на борту которого 252 человека, из них: 248 — граждане России, четверо — граждане иностранных государств с российским видом на жительство», — говорится в сообщении.
На обратном пути самолет заберет граждан Узбекистана, которые не успели попасть на родину до закрытия границ.
Ранее власти Узбекистана приняли решение о полном прекращении авиа- и наземного сообщения с другими странами с 16 марта. Согласно последним данным, в республике выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.