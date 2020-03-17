Глава фракции «Слуги народа» Александр Корниенко призвал депутатов оставаться в Киеве, чтобы при необходимости оперативно собраться на внеочередное заседание. Об этом 17 марта он рассказал на брифинге в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

Он отметил, что в парламентских комитетах продолжается работа по разработке законопроектов для противодействия коронавирусу. Для их принятия, по его словам, могут быть созваны внеочередные заседания Рады.

«Мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине, опять-таки, и из-за ограничений, которые предложило правительство, и для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законов по борьбе с эпидемией и устранением его последствий», — заявил он.