«Прошу вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры», — говорится в тексте заявления.
Он также поблагодарил экс-главу ведомства Руслана Рябошапку за совместную работу.
«Прошу вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры», — говорится в тексте заявления.
Он также поблагодарил экс-главу ведомства Руслана Рябошапку за совместную работу.
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