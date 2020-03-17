Замгенпрокурора Украины Виктор Чумак подал новому генеральному прокурору Ирине Венедиктовой заявление об увольнении. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 17 марта

«Прошу вас уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры», — говорится в тексте заявления.

Он также поблагодарил экс-главу ведомства Руслана Рябошапку за совместную работу.