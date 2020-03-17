Депутаты Верховной Рады приняли закон о борьбе с коронавирусом, временно отменив норму об обязательной верификации переселенцев и пересечения ими линии разграничения каждые 60 дней. Заседание парламента 17 марта транслировал телеканал «Рада»

Запрет на отмену действия справки переселенца действует на период карантина и на 30 дней после его отмены.

«Запрещается принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулась к брошенному месту постоянного проживания», — говорится в документе.