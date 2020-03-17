«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Артур Карпов. 

Покушение на Мосийчука: как неуловимый «агент ГРУ РФ» готовил войну в Украине
Покушение на Мосийчука: как неуловимый «агент ГРУ РФ» готовил войну в Украине
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Срок действия меры пресечения установлен на два месяца и будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.    