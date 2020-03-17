Суд заочно выдал санкцию на арест бывшего украинского депутата Рады Игоря Мосийчука, которого обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом 17 марта сообщает РИА Новости

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