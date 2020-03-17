На время действия ограничительных мер и в течение 30 дней с момента их отмены запрещается начислять и вычитать неустойки за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Также запрещается прекращать либо приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.
Депутаты также запретили принудительно выселять из жилья или проводить взыскание жилья, которые принадлежат украинцам по праву частной собственности, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности.