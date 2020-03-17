Депутаты Рады запретили начислять украинцам пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены и выселять, если коммунальные платежи не будут оплачены в этот период. Заседание парламента 17 марта транслировал телеканал «Рада»

Ад для населения, рай для спекулянтов. Как на Украине борются с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк запрещается начислять и вычитать неустойки за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Также запрещается прекращать либо приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Депутаты также запретили принудительно выселять из жилья или проводить взыскание жилья, которые принадлежат украинцам по праву частной собственности, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности.