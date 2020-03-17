Изменения в работе связаны с мерами по предупреждению распространения коронавируса Covid-19.
«В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты, продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена», — говорится в материале.
Также «Альфа-банк» прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту. При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.
Купить в банке можно только безналичный доллар или евро в мобильном приложении. Снять доллары с карточек или получить депозит будет невозможно.