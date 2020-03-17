Меры, которые принимает Белоруссия в борьбе с коронавирусной инфекцией, соответствуют рекомендациям ВОЗ. Об этом говорится в сообщении странового офиса организации, передает 17 марта Интерфакс

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы республики в ответ на действия российской стороны. По его словам, эти меры бесполезны.

В ВОЗ также убеждены, что запрет на пересечение границ и провоз товаров не эффективны в условиях пандемии.

«Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран», — говорится в сообщении.

Настя Каменских рассказала, как победить коронавирус © Настя Каменских. Инстаграм

В ВОЗ также предупредили, что пандемия коронавирса набирает обороты, поэтому все страны должны мобилизовать кадровые ресурсы и службы здравоохранения.

В понедельник, 16 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия решила закрыть границы с Белоруссией из-за угрозы коронавируса.