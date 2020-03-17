Венедиктова в первую очередь планирует провести аудит дел и кадрового состояния прокуратуры.
«Вы знаете, что на пороге стоят 226 прокуроров. По люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть судебные решения о восстановлении. Поэтому необходимо принять очень важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой — чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не легла после того, когда состоятся абсолютно законные процедурные решения», — сказала Венедиктова.
Также, по ее словам, необходимо скоординировать работу Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.