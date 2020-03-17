Новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что в первую очередь необходимо принять законы, чтобы реформа ведомства продолжалась без перекосов. Об этом 17 марта она заявила во время выступления на внеочередном заседании Рады, которое транслировал телеканал «112 Украина»

Новый генпрокурор Венедиктова пообещала «двигать» дела Порошенко и Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вы знаете, что на пороге стоят 226 прокуроров. По люстрации 400 прокуроров, которые были уволены осенью, уже есть судебные решения о восстановлении. Поэтому необходимо принять очень важные и законные решения для того, чтобы, с одной стороны, реформа прокуратуры продолжалась без перекосов, а с другой — чтобы все происходило таким образом, чтобы прокуратура не легла после того, когда состоятся абсолютно законные процедурные решения», — сказала Венедиктова.

Также, по ее словам, необходимо скоординировать работу Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.