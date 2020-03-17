Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков
Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков
© РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк
По ее словам, также показатель смертности от коронавируса среди курильщиков выше. Особенно это касается мужчин.

Объясняет медик это тем, что курение часто сопровождается фоновыми заболеваниями. Среди них хронические болезни легких, сердца и другие, что повышает риск попадания в организм вирусов и быстрого их развития в условиях ослабленного организма.

Специалист советует стараться курить меньше, чтобы не создавать дополнительную опасность. Хотя и утверждает, что на данный момент существуют только предположения, а серьезных исследований пока не проводилось.

В то же время в начале месяца другие ученые пришли к обратному выводу, что те, кто курит сигареты, заболевают коронавирусом на 20% реже. Они обследовали зараженных в Ухане и пришли к выводу, что из 140 пациентов только двое курили — это 1,4% от числа всех обследуемых.