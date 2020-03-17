Риск заболеть коронавирусом у курильщиков в 14 раз выше, чем у противников сигарет. Об этом сообщила председатель Израильской медицинской ассоциации по борьбе с курением Яэль Бар-Зеев, передает 17 марта «Типичный Херсон»

Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк среди курильщиков выше. Особенно это касается мужчин.

Объясняет медик это тем, что курение часто сопровождается фоновыми заболеваниями. Среди них хронические болезни легких, сердца и другие, что повышает риск попадания в организм вирусов и быстрого их развития в условиях ослабленного организма.

Специалист советует стараться курить меньше, чтобы не создавать дополнительную опасность. Хотя и утверждает, что на данный момент существуют только предположения, а серьезных исследований пока не проводилось.

В то же время в начале месяца другие ученые пришли к обратному выводу, что те, кто курит сигареты, заболевают коронавирусом на 20% реже. Они обследовали зараженных в Ухане и пришли к выводу, что из 140 пациентов только двое курили — это 1,4% от числа всех обследуемых.