Игорь Петрашко. Биографическая справка
Игорь Петрашко. Биографическая справка
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Предложенную кандидатуру поддержали 243 депутата, из них 217 нардепы от «Слуги народа», а также представители депутатских групп и внефракционные. 

Ранее на этом же заседании Рада поддержала Ирину Венедиктову в качестве нового генпрокурора Украины. 