Предложенную кандидатуру поддержали 243 депутата, из них 217 нардепы от «Слуги народа», а также представители депутатских групп и внефракционные.
Ранее на этом же заседании Рада поддержала Ирину Венедиктову в качестве нового генпрокурора Украины.
Предложенную кандидатуру поддержали 243 депутата, из них 217 нардепы от «Слуги народа», а также представители депутатских групп и внефракционные.
Ранее на этом же заседании Рада поддержала Ирину Венедиктову в качестве нового генпрокурора Украины.
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