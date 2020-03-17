«Раду — на карантин, депутаты — сидите дома… Мы не доверяем действующей власти, которая под прикрытием борьбы с распространением коронавируса пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем… Требуем остановить работу Верховной Рады на время всеукраинского карантина! Не дадим вирусу измены уничтожить страну!» — говорится в сообщении.
Отмечается, что у каждого входа в здание парламенте представители «Нацкорпуса» раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавируса, и призывают следовать им, как это делают остальные украинцы.
Ранее правительство ввело карантин на территории всей страны с 12 марта по 3 апреля. При этом, как отметил политолог Валентин Гайдай, команда президента выбрала удачный момент, совпавший с пиком рассмотрения скандальных законопроектов: карантин может помочь власти минимизировать масштабы протестных акций.