«Национальный корпус» начал акцию под зданием Верховной Рады в Киеве, чтобы не допустить принятия парламентом законопроектов, которые, по мнению политсилы, ведут страну к капитуляции. Об этом говорится на Facebook-странице «Нацкорпуса» 17 марта

«Зе-команда удачно выбрала момент»: эксперт рассказал, как власти Украины воспользуются ситуацией с коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что у каждого входа в здание парламенте представители «Нацкорпуса» раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавируса, и призывают следовать им, как это делают остальные украинцы.

Ранее правительство ввело карантин на территории всей страны с 12 марта по 3 апреля. При этом, как отметил политолог Валентин Гайдай, команда президента выбрала удачный момент, совпавший с пиком рассмотрения скандальных законопроектов: карантин может помочь власти минимизировать масштабы протестных акций.