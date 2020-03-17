Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Мозыре приступил к переработке первой партии нефти, которую Белоруссия закупила у госнефтекомпании Азербайджана SOCAR. Об этом 17 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко

Белорусская сторона закупила в Азербайджане 250 тысяч тонн нефти, которые SOCAR поставит через порт Одессы.

Первый танкер с 90 тысячами тонн черного золота прибыл в Одессу 12 марта.

«Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке», — говорится в сообщении.

В Белоруссию сырье перекачивается по нефтепроводу Одесса-Броды, а затем по одной из веток нефтепровода «Дружба». В воскресенье, 15 марта, в Одессу прибыл второй танкер с 80 тысячами тонн азербайджанской нефти марки Urals.

Ермаков: Два капиталиста, Россия и Белоруссия, перед выбором: поглощение или союз? © Тимофей Ермаков

Ранее Минск и Москва не смогли договориться о цене на нефть, после чего российские нефтяные компании ограничили поставки энергоносителя в Белоруссию. В настоящее время мощности белорусских НПЗ загружены лишь наполовину.

На встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что независимо от договоренностей с Москвой по вопросам нефтяных поставок Минск ежемесячно будет покупать минимум два танкера сырья у других поставщиков.