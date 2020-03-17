Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).
С 1996 по 1999 год Петрашко был консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина). В период с 2001-го по 2002-й работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.
В 2002-2004 годах он стал старшим консультантом компании GlobalSpec (США).
Затем с 2004 по 2007 год Петрашко был партнером сначала в московском, а потом в киевском представительстве компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам.
В 2007-2013 годах работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в «СБЕРБАНК РОССИИ».
С апреля 2013-го работает в агрохолдинге Ukrlandfarming заместителем гендиректора Олега Бахматюка.
В марте 2019 года Верховная Рада назначила Петрашко главой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.