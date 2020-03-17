Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Ростиславович Петрашко родился 6 октября 1975 года в городе Стрые Львовской области. Женат на Светлане Дружиной, у супругов есть сын Максим

Шмыгаль предложил Раде сделать министром экономики Украины заместителя Бахматюка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С 1996 по 1999 год Петрашко был консультантом по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина). В период с 2001-го по 2002-й работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

В 2002-2004 годах он стал старшим консультантом компании GlobalSpec (США).

Затем с 2004 по 2007 год Петрашко был партнером сначала в московском, а потом в киевском представительстве компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам.

В 2007-2013 годах работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в «СБЕРБАНК РОССИИ».

С апреля 2013-го работает в агрохолдинге Ukrlandfarming заместителем гендиректора Олега Бахматюка.

В марте 2019 года Верховная Рада назначила Петрашко главой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.