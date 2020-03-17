Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)», передает РБК-Украина 17 марта

«Удаленка» и «уголовка»: Украина на 3 месяца примет закон о коронавирусе © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Документ предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом «О защите населения от инфекционных болезней» и другими актами законодательства, а также решениями органов местного самоуправления, будет караться штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для простых людей и от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для должностных лиц.

Кроме того, закон предусматривает следующие нормы временного характера:

— проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых этой цели, без применения процедур, предусмотренных ЗУ «О публичных закупках»;

— стопроцентная предоплата за такие товары, работы и услуги;

— освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавируса;

— контроль со стороны Кабинета министров по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

В проекте также прописывается возможность работы на дому для работников, госслужащих и служащих органов местного самоуправления, а также предоставления по их согласию отпуска. Владельцам же позволяется менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, вводятся запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены), запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в подразделения Государственной миграционной службы с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины из-за карантина.

В целом же, согласно закону, введение карантина относится к форс-мажорным обстоятельствам, в связи с чем предусматривается продление сроков получения и предоставления административных и других услуг, проведение мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц и т.д. и запрет на проведение органами госконтроля плановых мероприятий по надзору в сфере хозяйственной деятельности.

Также законом Кабмину поручено в недельный срок установить дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусом, в размере до 200% зарплаты до завершения выполнения этих мероприятий.

Кроме того, в законе прописывается административная ответственность за самовольное оставление места карантина лицом, которое может быть инфицировано COVID-19, а также повышение до уголовной — за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.