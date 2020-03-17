Украинский юрист, профессор, бывшая исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований, эксперт по вопросам реформы судебной системы Ирина Валентиновна Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Замужем за сотрудником киберполиции Украины Денисом Колесниковым. Семья воспитывает сына Даниила и дочь Аделину.
Окончила местный университет внутренних дел, а также изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators.
Имеет собственную научную школу, состоящую из кандидатов юридических наук, которые под руководством Венедиктовой защитили диссертационные работы.
С 2005 года работает заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени Каразина и вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики.
Венедиктова специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, на частном и международном праве.
В 2016-2017 годах баллотировалась на должность судьи Верховного суда, однако выбыла из конкурса, получив меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена.
Является членом научно-консультативного совета Верховного суда.
Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.
Член редакционной коллегии журналов «Частное право», «Медицинское право», вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики Украины, председатель диссертационного совета юридического факультета, судья третейского суда по медицинским делам.
Была кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 3 в списке. Беспартийная.
С августа 2019 года является членом Комиссии по вопросам правовой реформы.
С марта 2020 года — член Совета национальной безопасности и обороны Украины.