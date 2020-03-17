Владимир Зеленский 16 марта 2020 года внес в Верховную Раду представление на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора, ее кандидатура в этот же день была одобрена парламентом

СМИ сообщили, что и.о. главы ГБР Венедиктова займет место Рябошапки © Facebook, Ирина Венедиктова Ирина Валентиновна Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Замужем за сотрудником киберполиции Украины Денисом Колесниковым. Семья воспитывает сына Даниила и дочь Аделину.

Окончила местный университет внутренних дел, а также изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators.

Имеет собственную научную школу, состоящую из кандидатов юридических наук, которые под руководством Венедиктовой защитили диссертационные работы.

С 2005 года работает заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин ХНУ имени Каразина и вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики.

Венедиктова специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, на частном и международном праве.

В 2016-2017 годах баллотировалась на должность судьи Верховного суда, однако выбыла из конкурса, получив меньше, чем минимально допустимый балл по результатам экзамена.

Является членом научно-консультативного совета Верховного суда.

Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

Член редакционной коллегии журналов «Частное право», «Медицинское право», вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики Украины, председатель диссертационного совета юридического факультета, судья третейского суда по медицинским делам.

Была кандидатом в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 3 в списке. Беспартийная.

С августа 2019 года является членом Комиссии по вопросам правовой реформы.

С марта 2020 года — член Совета национальной безопасности и обороны Украины.