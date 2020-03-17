«Мы тесно сотрудничаем в усилиях по реагированию на COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно бороться с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространять авторитетный контент на наших платформах и делиться критически важными обновлениями в координации с госучреждениями здравоохранения по всему миру», — говорится в совместном заявлении.
Его авторы также пригласили другие компании присоединиться к работе над тем, чтобы их сообщества были здоровыми и безопасными.
Стоит отметить, что ранее Facebook отказался продвигать шуточный пост украинской группы «Братья Карамазовы» о распространении в мире «здоровьевируса», благодаря которому увеличивается число здоровых людей.
Тем временем вспышку заболевания COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли — 6 606. Распространение заболевания началось в декабре 2019 года с административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя.