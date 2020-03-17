Крупнейшие американские интернет-компании Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube заявили о совместной работе по противодействию дезинформации о коронавирусной инфекции нового типа и поддержке пользователей и органов здравоохранения. Заявление опубликовано на сайте Facebook 16 марта

«О здоровых — нельзя!»: Facebook отказался продвигать пост о растущем во всем мире числе здоровых людей © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк заявлении.

Его авторы также пригласили другие компании присоединиться к работе над тем, чтобы их сообщества были здоровыми и безопасными.

Стоит отметить, что ранее Facebook отказался продвигать шуточный пост украинской группы «Братья Карамазовы» о распространении в мире «здоровьевируса», благодаря которому увеличивается число здоровых людей.

Тем временем вспышку заболевания COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВО3) признала пандемией. Всего с ее начала в мире заболели 167 511 человек, умерли — 6 606. Распространение заболевания началось в декабре 2019 года с административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя.