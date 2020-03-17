Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В ответ подразделения ВСУ дважды открывали огонь: возле Новотошковского из противотанкового ракетного комплекса, а возле Хутора Вольный — из минометов.
На минувшей неделе в больнице Докучаевска скончался пожилой мужчина, получивший осколочные ранения после обстрела со стороны ВСУ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.