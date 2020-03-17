Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) 17 марта сообщил, что за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение после обстрелов со стороны Народной милиции ДНР

Украинские силовики утверждают, что их позиции семь раз подвергались обстрелам из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ответ подразделения ВСУ дважды открывали огонь: возле Новотошковского из противотанкового ракетного комплекса, а возле Хутора Вольный — из минометов.

Обстрелы в Донбассе: в ДНР от ранений скончался пожилой мужчина © пресс-служба ВС Украины

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.