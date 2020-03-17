Служба безопасности Украины (СБУ) призвала не распространять фейки о коронавирусе и пригрозила «особым вниманием» тем, кто нарушит это указание. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook 16 марта

Жительницу Черновцов могут оштрафовать за фейки о коронавирусе © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк

Ранее в украинском сегменте социальных сетей начали распространять сообщения о якобы распылении с воздуха лекарств для дезинфекции, в связи с чем авторы советуют закрывать балконы и не находиться на улицах с 23:00 до 5:00. Подобные шаблонные сообщения быстро стали вирусными.

Тем временем правоохранители уже начали реагировать на распространение фейков о коронавирусе. Так, ранее полиция составила админпротокол на мужчину из Черновицкой области, который распространял ложные слухи о числе инфицированных и умерших на Украине от COVID-19. Также в Черновцах была оштрафована женщина, постившая в соцсети ложную информацию о вирусе.

Санкция за такое нарушение предусматривает 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы до одного месяца.