«В последнее время киберспециалисты Службы безопасности Украины фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине… Мы советуем взвешенно относиться к любой непроверенной информации… Те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ», — говорится в заявлении.
Ранее в украинском сегменте социальных сетей начали распространять сообщения о якобы распылении с воздуха лекарств для дезинфекции, в связи с чем авторы советуют закрывать балконы и не находиться на улицах с 23:00 до 5:00. Подобные шаблонные сообщения быстро стали вирусными.
Тем временем правоохранители уже начали реагировать на распространение фейков о коронавирусе. Так, ранее полиция составила админпротокол на мужчину из Черновицкой области, который распространял ложные слухи о числе инфицированных и умерших на Украине от COVID-19. Также в Черновцах была оштрафована женщина, постившая в соцсети ложную информацию о вирусе.
Санкция за такое нарушение предусматривает 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы до одного месяца.