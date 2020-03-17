На должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Верховную Раду внесена кандидатура Игоря Петрашко. Соответствующее представление подал в парламент премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 16 марта, говорится на сайте Рады

«Падение гривны неизбежно и экономически обоснованно» — экс-министр экономики Украины © РИА Новости Украина Петрашко Игоря Ростиславича на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины», — говорится в проекте постановления. Документ передан на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития. Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США). С апреля 2013 года кандидат на должность министра работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем гендиректора Олега Бахматюка.