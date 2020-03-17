«Назначить Петрашко Игоря Ростиславича на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины», — говорится в проекте постановления.
Документ передан на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития.
Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США). С апреля 2013 года кандидат на должность министра работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем гендиректора Олега Бахматюка.