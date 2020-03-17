Женщина, у которой подозревали коронавирус COVID-19, скончалась в украинских Черновцах. Об этом 16 марта сообщили на Facebook-странице пресс-службы областной госадминистрации

Коронавирус: в Черновицкой области наказали интернет-паникера © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Если у нее подтвердится COVID-19, это будет вторая смерть от нового коронавируса в стране.

Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 1 — летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).