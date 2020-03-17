Коронавирус: в Черновицкой области наказали интернет-паникера
Коронавирус: в Черновицкой области наказали интернет-паникера
© РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк
«В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы… умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время», — говорится в материале.

Если у нее подтвердится COVID-19, это будет вторая смерть от нового коронавируса в стране.

Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 1 — летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).

 

 