«В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы… умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время», — говорится в материале.
Если у нее подтвердится COVID-19, это будет вторая смерть от нового коронавируса в стране.
Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из них 1 — летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).