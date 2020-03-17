Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодых жителей страны повышать демографию во время нахождения на карантине. Об этом он заявил 16 марта в эфире телеканала ICTV

Несмотря на карантин, органы власти продолжат работу в обычном режиме – Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Будьте дома, читайте книги, смотрите кино, а для молодых людей… У нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом», — отметил он.

Накануне Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса. Президент поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах. Меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. С 17 марта во всех украинских городах остановят работу метро.

Кроме того, Зеленский предложил закрыть на карантин все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.