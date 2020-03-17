По словам украинского лидера, из-за работы у людей никогда нет времени на простую беседу, общение с детьми.
«Будьте дома, читайте книги, смотрите кино, а для молодых людей… У нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом», — отметил он.
Накануне Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса. Президент поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах. Меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. С 17 марта во всех украинских городах остановят работу метро.
Кроме того, Зеленский предложил закрыть на карантин все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.