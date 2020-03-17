Если бы советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо приехал сейчас в Донецк, вряд ли бы кто-то воспринял его визит положительно. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Пушилин: Донбасс остается по-прежнему в блокаде, вся надежда только на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Наши люди знают, понимают, видят всё своими глазами. Разгул национализма, диктат национализма центральной киевской власти в самых его ярких проявлениях, мы все это видели», — подчеркнул Пушилин.

Когда националисты напали на Сивохо, указал глава ДНР, они унизили не самого Сивохо, а унизили всю украинскую власть во главе с Владимиром Зеленским и любые мирные, пусть и очень призрачные, инициативы.

Собеседник издания добавил, что никакого злорадства по этому поводу в Донбассе нет, но при этом и каких-то перспектив диалога на данном этапе, о котором так ярко заявляют, тоже не наблюдается.