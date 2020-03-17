Сивохо, пояснил политик, уже имеет негативную окраску, потому что так или иначе связан с киевской властью, и подчиняется главе ведомства, которое поддерживает против республики обстрелы и разрушения.
«Наши люди знают, понимают, видят всё своими глазами. Разгул национализма, диктат национализма центральной киевской власти в самых его ярких проявлениях, мы все это видели», — подчеркнул Пушилин.
Когда националисты напали на Сивохо, указал глава ДНР, они унизили не самого Сивохо, а унизили всю украинскую власть во главе с Владимиром Зеленским и любые мирные, пусть и очень призрачные, инициативы.
Собеседник издания добавил, что никакого злорадства по этому поводу в Донбассе нет, но при этом и каких-то перспектив диалога на данном этапе, о котором так ярко заявляют, тоже не наблюдается.