Руководство Белоруссии никак не проявляет себя в качестве реального союзника России, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что целый ряд экспертов отмечают, что белорусское руководство стремится выйти из Союзного государства и экономические отношения с РФ вести в рамках ЕАЭС.

«Печаль этой оценки в том, что именно белорусский президент изначально был инициатором интеграции и создания Союзного государства, сейчас же он прикладывает все усилия к его распаду», — констатировал Безпалько.

Если завтра война. Против кого Лукашенко готовится партизанить в брянских лесах?

Это и приглашение британских десантников на белорусские учения «Зимний партизан», и намерение Белоруссии участвовать в учениях НАТО в Европе «Defender 2020», которые не состоялись только из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, объектом шантажа становятся российские военные объекты в Вилейках и Ганцевичах, которые Лукашенко упорно называет «военными базами», подчеркнул эксперт.