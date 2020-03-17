Он напомнил, что целый ряд экспертов отмечают, что белорусское руководство стремится выйти из Союзного государства и экономические отношения с РФ вести в рамках ЕАЭС.
«Печаль этой оценки в том, что именно белорусский президент изначально был инициатором интеграции и создания Союзного государства, сейчас же он прикладывает все усилия к его распаду», — констатировал Безпалько.
Он отметил, что Лукашенко в последнее время совершает вполне определённые действия, не укладывающиеся в рамки союзных отношений между Минском и Москвой.
Это и приглашение британских десантников на белорусские учения «Зимний партизан», и намерение Белоруссии участвовать в учениях НАТО в Европе «Defender 2020», которые не состоялись только из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, объектом шантажа становятся российские военные объекты в Вилейках и Ганцевичах, которые Лукашенко упорно называет «военными базами», подчеркнул эксперт.