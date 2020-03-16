По его словам, все суда, а особенно приходящие из стран с зафиксированными случаями заболевания, заходят на специальную карантинную пристань, причём члены экипажа могут покидать то или иное судно только при необходимости госпитализации.
«Кроме того, в порту связываются с теми городами, куда моряки заходили до Одессы, чтобы собрать информацию о возможных заражениях. Таким образом, как заявляют в ОМТП, угроза занесения заразы на судах сейчас практически отсутствует», — говорится в сообщении.
Другое дело, признают в порту, сегодня трудно контролировать заезжающие в порт фуры-зерновозы: максимум, что могут сделать сейчас портовики — это измерить температуру тела водителей указанных транспортных средств.
Однако, как показывает практика, отсутствие жара ещё не доказывает, что человек не является вирусоносителем (инкубационный период в случае с COVID-19 растягивается до двух недель).
Тем не менее на территории Одесского порта в настоящее время активно проводится дезинфекция, и соответствующими средствами гигиены может воспользоваться там каждый желающий сотрудник.