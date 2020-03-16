В руководстве Одесского морского торгового порта (ОМТП) уверяют, что в настоящее время нет никакой реальной угрозы занесения туда опасного китайского вируса COVID-19 на иностранных судах. Об этом 16 марта заявил представитель организации на заседании муниципальной комиссии по техногенной безопасности и ЧС, передает местное издание «Таймер»

Закрытый город и дефицит в аптеках. Как живёт Одесса на карантине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Кроме того, в порту связываются с теми городами, куда моряки заходили до Одессы, чтобы собрать информацию о возможных заражениях. Таким образом, как заявляют в ОМТП, угроза занесения заразы на судах сейчас практически отсутствует», — говорится в сообщении.

Другое дело, признают в порту, сегодня трудно контролировать заезжающие в порт фуры-зерновозы: максимум, что могут сделать сейчас портовики — это измерить температуру тела водителей указанных транспортных средств.

Однако, как показывает практика, отсутствие жара ещё не доказывает, что человек не является вирусоносителем (инкубационный период в случае с COVID-19 растягивается до двух недель).

Тем не менее на территории Одесского порта в настоящее время активно проводится дезинфекция, и соответствующими средствами гигиены может воспользоваться там каждый желающий сотрудник.