Кабмин ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным Минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первая смерть в результате болезни зафиксирована 13 марта.
«Министерствам, главам областных государственных администраций, местному самоуправлению, руководителям предприятий — обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний», — сказал глава государства.
Кроме того, по его словам, должна быть обеспечена работа всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.
Зеленский также счел недопустимым изменение плана работы Верховной Рады и заявил о необходимости продолжить рассмотрение начатых реформ, в частности земельной.