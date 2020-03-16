Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что органы государственной власти, правоохранительные органы и медучреждения страны продолжат работу в обычном режиме, несмотря на карантин из-за коронавируса. Он заявил об этом 16 марта в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале

Жестко, но нужно. Зеленский хочет запретить работу метро и развлекательных учреждений © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Министерствам, главам областных государственных администраций, местному самоуправлению, руководителям предприятий — обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний», — сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, должна быть обеспечена работа всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.

Зеленский также счел недопустимым изменение плана работы Верховной Рады и заявил о необходимости продолжить рассмотрение начатых реформ, в частности земельной.