«Министерству инфраструктуры с 12:00 (13:00 мск) 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное пассажирское сообщение. Запретить работу метрополитенов», — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что городские перемещения теперь могут совершаться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
Он также призвал правительство с 17 марта приостановить работу в стране торговых центров, ресторанов, спортзалов и развлекательных учреждений. По его словам, власти вынуждены действовать жестко и безотлагательно из-за распространения коронавируса, но это в интересах граждан Украины.