Президент Украины Владимир Зеленский в целях борьбы с коронавирусом поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране, а также закрыть метро и ограничить работу городского транспорта. Он заявил об этом 16 марта в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале

Порошенко мечтал о таком кризисе, Зеленский мечтает его скорее миновать — Лукаш о коронавирусе на Украине © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

Зеленский отметил, что городские перемещения теперь могут совершаться в режиме до 10 человек в маршрутном такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Он также призвал правительство с 17 марта приостановить работу в стране торговых центров, ресторанов, спортзалов и развлекательных учреждений. По его словам, власти вынуждены действовать жестко и безотлагательно из-за распространения коронавируса, но это в интересах граждан Украины.