«Образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и наработка предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине», — говорится в документе.
Председателем совета является Зеленский. Также туда вошли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, а также главы СНБО, Минобороны, МВД, МИД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпограничной службы. Кроме того, в совет введены главный санитарный врач Украины, руководитель Офиса президента и его заместитель Кирилл Тимошенко, который является секретарем совета, и первый помощник президента Сергей Шефир.
Согласно указу, Координационный совет имеет право получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений документы и материалы; приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.