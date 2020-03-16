Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по противодействию распространению коронавируса COVID-19, создав специальный орган. Соответствующий документ 16 марта размещен на официальном сайте президента страны

«Символ контроля»: ученые объяснили, как связаны туалетная бумага и коронавирус © Martijn van Veelen / flickr.com документе.

Председателем совета является Зеленский. Также туда вошли премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, а также главы СНБО, Минобороны, МВД, МИД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпограничной службы. Кроме того, в совет введены главный санитарный врач Украины, руководитель Офиса президента и его заместитель Кирилл Тимошенко, который является секретарем совета, и первый помощник президента Сергей Шефир.

Согласно указу, Координационный совет имеет право получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений документы и материалы; приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.